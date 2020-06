3 propriedades da cenoura que melhorarão sua pele; ela previne rugas

Se você não inclui as cenouras na sua dieta diária, saiba que você deveria fazê-lo com mais frequência, pois esse legume traz benefícios incríveis para a saúde — e, principalmente, para a sua pele.

Benefícios da cenoura para sua pele

Eles foram listados pelo portal Nueva Mujer. Confira:

Tem alto teor de vitamina C

As cenouras contêm vitamina C, que tem propriedades curativas. Ajuda a pele a se recuperar mais rapidamente das feridas externas e do trauma.

É rica em betacaroteno

O betacaroteno das cenouras protege tecidos da pele, elimina radicais livres. O composto também tem propriedades fotoprotetoras. Ele também reduz a inflamação da pele, acelerando o processo de cicatrização.

Fornece vitaminas benéficas para a pele

Além de nos fornecer quantidades muito altas de vitamina A, que melhoram a saúde da pele, as cenouras também são ricas em vitamina C, D e E, que mantêm a pele jovem e saudável.

Minerais como cálcio, ferro, magnésio e potássio estão presentes na cenoura, o que melhora a saúde do corpo em geral, influenciando o embelezamento da sua pele.