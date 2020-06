Truques para preservar a cebola por até 5 meses

Em muitas ocasiões, preparamos comida e ficamos com a cebola cortada ao meio. Muita coisa acontece com a cebola e temos medo de que ela seja danificada, como geralmente acontece. Ensinamos alguns truques infalíveis para preservá-lo por até 5 meses.

Mantenha a cebola na geladeira

A geladeira é uma excelente opção para preservar a cebola. Você só precisa cobri-lo com um papel plástico e guardá-lo dentro da gaveta de vegetais. Obviamente, cada cebola precisa separar uma da outra. Não embrulhe duas no mesmo papel, pois elas ficarão danificadas. Tente colocá-las longe das batatas, pois caso contrário elas absorverão a umidade.

Fora da geladeira

Se você decidir manter a cebola fora da geladeira, você também pode fazê-lo. Apenas certifique-se de encontrar um local seco e longe do sol. Verifique se a temperatura não está muito quente ou muito fria. O recomendado pelo portal Mui é que esses vegetais sejam mantidos a uma temperatura entre 4 e 10 graus Celsius.

Você também pode armazená-los em uma malha. Para isso, você deve dar um nó em cada um deles e assim evitar que absorvam a umidade. Você também pode colocá-las em um saco de papel. Faça vários furos na bolsa para manter o ar fresco.

Guarde no congelador

Outra maneira de preservar a cebola por até cinco meses é armazená-la no freezer. Para isso, você deve localizar um recipiente de plástico. Pique o vegetal em vários pedaços e coloque-os em uma única camada dentro do recipiente.

Em seguida, cubra-os com um papel absorvente. Elas estão prontas para serem deixadas no freezer. Como você pode ver, você não precisa mais se preocupar com as cebolas apodrecendo ou danificadas, mesmo que já as tenha cortado. Com esses truques, você pode salvá-las por vários meses e levá-las para cozinhar sempre que quiser.