Três ingredientes para combater as olheiras

Ter pele radiante nem sempre é fácil — e quando você tem que lidar com as olheiras, fica ainda pior. Elas deixam a pele com uma aparência inchada e fazem o seu rosto parecer cansado.

Infelizmente, as olheiras são difíceis de tratar, mas o portal Nueva Mujer apresenta algumas soluções caseiras:

Como combater olheiras

Compressa fria

É um método eficaz para reduzir as olheiras. Pegue um saco de gelo e aplique na área afetada por cerca de 10 minutos, duas vezes por dia. Isso ajudará a reduzir o inchaço sob os olhos.

Pepino

É uma rica fonte de vitamina C, que ajuda a clarear a pele. Além disso, possui propriedades adstringentes leves que permitem tratar olheiras com facilidade.

Para começar, pegue um pepino fresco e corte em fatias grossas. Você pode usar um pepino frio ou então refrigerar as fatias picadas por 30 minutos antes de colocá-las sobre seus olhos.

Quando as fatias estiverem frias, mantenha-as sobre seus olhos por 10 minutos. Repita este método duas vezes por dia.

Tomate

Os tomates são enriquecidos com vitamina C e licopeno, que ajudam a reduzir áreas escuras e reparar células.

Misture suco de tomate com algumas gotas de limão. Aplique a mistura usando algodão. Deixe descansar por 10 minutos e enxágue com água morna. Repita duas vezes por dia e veja as olheiras desaparecem gradativamente.