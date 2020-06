Os signos que são passados para trás por ver apenas o lado bom dos outros

Alguns signos do zodíaco dão sempre uma chance das pessoas mostrarem suas qualidades positivas e podem fechar os olhos para aspectos negativos.

Confira aqueles que são passados para trás por ver apenas o lado bom dos outros:

Gêmeos

O geminiano pode ser muito inteligente, mas sempre dá uma segunda oportunidade para as pessoas mostrarem quem realmente são e como podem melhorar. Ele dificilmente acredita que alguém possa conspirar contra ou agir visando o seu mal, algo que é normal para algumas pessoas que passam sua vida defraudando os outros.

Câncer

O canceriano tende ser intuitivo e se afasta de pessoas com intenções pouco sinceras. No entanto, seu carinho e lealdade pode cegá-lo quando alguém que aprecia começa a ter comportamentos negativos. Desta forma, acabam descobrindo tarde de mais as verdadeiras intenções de alguém ruim.

Libra

Por vezes, este signo guarda o beneficio da dúvida. O libriano é empático e não gosta de julgar as pessoas, focando sempre nos aspectos positivos que elas possuem. Infelizmente, ele tende a ser um pouco inocente e acaba enganado por aqueles que não possuem boas intenções e conseguem dissimular seu lado negativo.

Peixes

O pisciano é um signo que dá muitas segundas chances e acredita que cada pessoa pode se esforçar para ser alguém melhor. No entanto, por demonstrar sua generosidade, ele pode acabar sendo engando quando acredita nas palavras de alguém que mente, descobrindo que nem todo mundo leva promessas a sério.