Glox.Me lança linhas de maquiagem antenadas com a tendência atual de make-up

A Glox.Me chegou ao mercado brasileiro no ano passado e promete oferecer qualidade aliada a preços acessíveis além de embalagens super criativas. A marca lançou recentemente 27 itens de maquiagem para completar sua coleção!

Os novos produtos fazem parte das linhas Spring (sofisticada e marcante) e Play (descolada e versátil) – se encaixam na categoria “cosméticos smart”. Segundo a marca, as linhas são compatíveis com todos os tipos de pele e se adaptam a necessidade de cada consumidora.

Confira alguns destaques dos lançamentos:

Linha Spring

Lip Tatoo – batom com textura cremosa que não marca os lábios, com acabamento e toque intenso de cor, além de uma extrema pigmentação e aplicador em pincel gloss.

Caneta para Sobrancelhas – conta com um micro pente, com ponta chanfrada, que permite que o líquido de cor, ao ser traçado na região das sobrancelhas, desenhe com perfeição os fios.

Caneta Delineadora Líquida com Borracha – delineador 2 em 1, sendo ele líquido, pigmentado e fosco. Ideal para criar traços gráficos!

Linha Play

Duo de Batom Matte com Aplicador Gloss – são apresentados em três duplas, em tons nudes, avermelhados e rosados. A embalagem tem um formato compacto, com um pequeno espelho e aplicador em formato do gloss.

Paleta de Sombras 3 Cores Opacas e Acetinadas – que possui 9 tons intensamente pigmentados com variedade de texturas e acabamentos.

Máscara de Cílios com cor preta intensa – promove volume e alongamento, não aglomera os cílios, levantando a expressão do olhar. A embalagem em cores roxo e prata tem um ar super divertido.

