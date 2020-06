Game The Last of Us Part II chega nesta sexta para PlayStation 4

O game The Last of Us Part II, desenvolvido pela Naughty Dog, chega nesta sexta-feira (19) para o console PlayStation 4 (PS4).

Reprodução

Como revelado pela Sony, o título de ação-aventura é um dos games mais aguardados do ano.

É uma sequência de The Last of Us, de 2013. Ambientado após o início de um fenômeno epidêmico causado por uma mutação do fungo Cordyceps, os jogadores assumem o papel de Ellie, com 19 anos de idade.

O jogo contém elementos de survival horror e é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. Confira trailer:

Com informações da Sony

