Duas novidades que serão liberadas em breve pelo WhatsApp Web para os usuários

Duas novidades serão liberadas em breve pelo WhatsApp Web para os usuários. De acordo com o site especializado WABetaInfo, as funções estão em desenvolvimento pela plataforma.

Os novos recursos constam em uma recente atualização de teste. A primeira novidade, como já revelado anteriormente, o app trabalha para implementar um tema escuro para Web e desktop.

Além disso, o app também testa cores escuras alternativas.Apesar dos avanços, ainda não há uma data de lançamento conhecida.

Como segunda novidade, a plataforma trabalha para implementar chamadas de voz e vídeo no WhatsApp Web/Desktop.

Como apontado pelo site, o recurso será liberado em breve para todos os usuários do popular aplicativo. Confira:

📝WhatsApp Web 2.2025.5: what's new?

Spotted new alternative colors for the Dark Theme (under development) and found hidden tracks for Group Calls!https://t.co/32wYv2LX9T

NOTE: The Dark Theme and Calls are not available yet.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 16, 2020