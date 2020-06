Dicas de trabalhos manuais para decorar a casa durante a quarentena

Usar o tempo livre da quarentena para decorar a casa pode ser uma tática útil para aliviar a ansiedade. Diante disso, Paula Zukerman, empreendedora e influenciadora digital, recomenda algumas dicas de trabalho manuais que você pode colocar em prática para se ocupar e deixar sua casa confortável e estilosa.

Reaproveite vidro como porta-retratos

Paula explica que você pode usar um copo de vidro ou até mesmo um pote e transformar em porta-retratos. “Basta pegar uma foto e inseri-la no formato do objeto, fixando depois com uma fita transparente e posicionando o copo com a boca para baixo. Pronto! Além da sensação boa de relembrar momentos incríveis, você ganha um lindo porta-retrato para decorar a sala ou até sua mesa de home office”, explica.

Caixas de madeira como organizadores de arquivos

Se você tem diversos documentos e papéis acumulados, a Paula tem uma solução para organizá-los. “A solução é simples: reaproveite caixas de madeira que estão na sua casa! Limpe-as bem e forre com papel de presente estampado. É útil tanto como estante quanto como prateleira, potencializando a decoração e organizando melhor todos os documentos”, ensina.

Revitalize móveis com papel de parede

Você pode mudar os móveis da sua casa com um papel d e parede. “Não é preciso muito esforço ou material. Papel contact ou de parede já consegue transformar o ambiente. O importante é escolher a estampa que mais agrada e, depois, fazer os cortes e ajustes com a tesoura para encapar o móvel, fixando com uma cola própria. Assim você tem um objeto novo sem gastar muito e feito com sua própria mão”.

