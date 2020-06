Demanda por voos domésticos no Brasil recua 91% no mês de maio

A demanda por voos domésticos no Brasil recuou 91% no mês de maio deste ano. O número foi divulgado, nesta semana, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Conforme revelado, em razão da pandemia do coronavírus, os dados do transporte aéreo ainda seguem apresentando redução no mês.

Cerca de 540 mil passageiros foram transportados no mês passado, sendo a companhia Azul a que mais transportou no período.

Ainda segundo a pesquisa, na comparação com maio de 2019, a demanda por voos internacionais caiu 97,6%. Confira os dados:

Reprodução/ANAC

Com informações da ANAC

