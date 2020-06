Cabelo liso e hidratado: prepare esta queratina caseira com mel e óleo de coco

Se você quer seu cabelo liso e hidratado, não é necessário expô-lo a produtos químicos. Você pode preparar uma máscara caseira simples com ingredientes que você tem em sua cozinha: segundo o portal Nueva Mujer, é uma queratina de mel, óleo de coco e amido de milho, três ingredientes que trazem os fios de volta à vida.

Queratina caseira

Ingredientes

3 colheres (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de mel

1 xícara de água

2 colheres (sopa) de óleo de coco

Modo de preparo

Cozinhe o amido de milho com a água por 10 minutos, misturando constantemente para ter uma textura consistente. Em seguida, aqueça o óleo de coco no micro-ondas e adicione-o com o mel na panela onde você cozinhou o amido de milho. Bata até obter uma mistura homogênea.

Modo de uso

Umedeça seu cabelo e aplique queratina caseira de metade para ponta, se você tiver cabelo oleoso. Caso contrário, você pode fazê-lo a partir das raízes. Cubra com plástico e deixe agir por 30 minutos. Lave o cabelo como de costume.