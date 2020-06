Arrase no visual: os casacos estilosos que são coringas para o inverno

O inverno está quase aí e se você já começou a ficar preocupada com os looks, temos aqui uma boa notícia: selecionamos alguns casacos estilosos que são coringas para o inverno. Ou seja, passa ano e entra ano e eles sempre estão com tudo. Vem ver quais são eles:

Blazer

Milka Wolff, do Museu da Moda, explica, ao site Vix, que o blazer são de 1837. A rainha Vitória, da Inglaterra, ficou chocada com as roupas dos militares e decidiu encomendar novos em sarja e com botões de latão.

“Esse blazer virou uniforme oficial. Somente a partir dos anos 60 passou a ser moda unisex. São usados até hoje, mas com menor expressão na sociedade. Muito presente nos mais diversos campos onde seja necessário uniformizar, como recepção de hotéis, receptivo de congressos etc. É outro clássico da moda. Usados com calças ou saias, podem ter uma apresentação do mais simples ao mais sofisticado, dependendo da produção", explica.

Cardigã

Mais um clássico da moda, o cardigã surgiu inesperadamente no século XIX, no país de Gales. “Sir James Brudenell, cansado dos pulôveres, resolveu simplesmente abrir na frente, colocar botões e chegou à conclusão de que era mais apresentável estar de cardigan do que se apresentar só de pulôver".

Trench coat

De acordo com a especialista, o trench coat surgiu em 1879 como um abrigo para os dias de chuva e era muito usado por soldados durante a primeira guerra mundial.

“A grife inglesa Burberry foi a pioneira neste estilo e praticamente é fiel ao estilo até hoje. Outra grife, também inglesa, entrou no estilo: a Aquasctum, mas somente em 1914 ela se tornou popular. Nos chamados filmes "noir", era usado por agentes e detetives. Em 1930 chegou às telas do cinema, com filmes como Casablanca, Pantera Cor de Rosa e Bonequinha de Luxo, e na década de 50”, enfatiza.

Para ela, o trench coat “é, sem dúvida, um dos maiores clássicos da moda. Hoje já é confeccionado em vários tecidos e várias cores".

