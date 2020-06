Antúrio: conheça e aprenda a cuidar desta planta

A palavra “antúrio” vem do grego “anthos”, que significa flor. A escolha do nome tem um sentido, afinal, esta planta floresce nos locais onde é pouco provável que haja vida, já que ela não exige muita iluminação.

Porém, ela não é resistente a qualquer coisa. Você precisa ter cuidado ao plantar o antúrio na sua varanda, por exemplo, já que esta espécie não suporta o vento. Sendo assim, prefira colocar a sua planta em locais mais abrigados.

Além disso, o antúrio deve estar longe do alcance de crianças e animais, já que se trata de uma espécie tóxica. Ela não deve — em nenhuma circunstância — ser ingerida ou colocada em contato com os olhos e as mucosas.

Como cuidar do antúrio

Luz: sombra ou meia-sombra. No verão, é recomendado borrifar água nas suas flores.

Rega: mantenha o solo úmido, mas sem encharcá-lo.

Solo: deve ser bem drenado e contar com uma adubação semestral.

Resumo sobre o antúrio

