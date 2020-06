Twitter lança ferramenta para mandar áudios e divide opiniões

Agora, você pode publicar áudios na sua timeline do Twitter, além de ouvir os de outros usuários. A plataforma lançou a novidade nesta quarta-feira (17), em caráter de teste, para um grupo limitado de usuários do aplicativo no sistema iOS.

De acordo com o anúncio, feito no blog oficial da rede social, espera-se que nas próximas semanas todos os usuários de iOS possam utilizar a ferramenta de voz.

Cada tuíte em áudio pode durar até 140 segundos, e caso sua fala ultrapasse este limite, o Twitter gera um "fio" ou sequência de áudios automaticamente. As respostas poderão vir por meio de texto.

Quando quiser se expressar, Tweete com a sua voz. Estamos testando uma nova maneira de iniciar uma conversa. Agora, no iOS, você pode Tweetar com sua voz. Basta gravar um áudio a partir da barra de mídia do compositor de Tweet e enviá-lo. pic.twitter.com/T39Xv4Ye3Q — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) June 17, 2020

"Há muitas coisas que podem deixar de ser ditas ou mal interpretadas ao usar texto e é por isso que esperamos que os Tweets de voz criem uma experiência mais humana para ouvintes e contadores de histórias", diz o anúncio.

A novidade, no entanto, dividiu opiniões, irritando principalmente aqueles que já não são fãs de áudio em redes como WhatsApp ou Messenger. Também teve quem gostasse da ferramenta, porém se sentisse um tanto "ofendido" por ser exclusiva, por enquanto, a usuários de iPhone.

agora dá pra mandar audio no twitter de quem foi essa ideia horrorosa — luscas (@luscas) June 17, 2020

pessoas com dicção ruim q já sabem q nunca vão usar essa nova função do twitter de tweetar áudio — 𝖎𝖘𝖆𝖇𝖊𝖑𝖑𝖆! (@tnhbdam) June 17, 2020

quanto tempo até aparecer o primeiro áudio com gemidão no twitter? — paiva 🏳️‍🌈 (@LwithP) June 17, 2020

Descanse em paz, Twitter! ⚰️ Plataforma liberou hoje para usuários de iOS a função de postar áudio na timeline. pic.twitter.com/aSUzR5igyb — Séries Brasil (@SeriesBrasil) June 17, 2020