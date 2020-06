Tecnologia: Da evolução 8K a uma nova categoria de TVs 4K, conheça a linha 2020 de TVs Samsung

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (19), seu novo portfólio de TVs para o mercado brasileiro. Como revelado pela empresa, o lançamento do line-up de 2020 reforça o pioneirismo da marca com a expansão da linha QLED 8K no Brasil.

“A empresa apresenta ainda o máximo da qualidade de imagem na já consagrada linha QLED e na inovadora The Frame. Além disso, a Samsung insere em seu catálogo de Smart TVs 4K uma nova categoria, a Crystal UHD”, detalhou. Confira:

QLED 8K

Pioneira com a tecnologia 8K no Brasil, a Samsung agora expande o portfólio e redefine o conceito de imersão lançando uma TV que é 99% tela. A QLED Q950T remove a distração das bordas para máximo aproveitamento do conteúdo.

A Q800T é a QLED 8K responsável pela ampliação da cobertura Samsung no segmento. O modelo dispõe de bordas infinitas e um visual livre de cabos. Ambas as telas têm a certificação da 8K Association4, que atesta os padrões para utilização do televisor com tamanha resolução em ambiente residencial. Confira preços sugeridos:

Q800T 65” – R$ 17.999,00

Q800T 75” – R$ 26.999,00

Q950T 75” – R$ 39.999,00

Q950T 85” – R$ 99.999,00

QLED

A Q95T é a QLED 4K mais completa do portfólio, e além de ser compatível com o suporte de parede No-GAP, também é a única a desfrutar da única Conexão.

“Já a Q80T é considerada referência no mercado de games ofertando recursos como Motion Plus e Free Sync. Sempre que um console é ligado, automaticamente a tela privilegia a performance e ativa uma série de funções para diminuir o tempo de resposta, dar maior fluidez ao jogo, evitar imagens quebradiças e até aprimorar a exposição de luz nas cenas mais escuras”, detalhou.

Como revelado, até a Q70T, detentora de uma base em T11, o processador Quantum 4K se faz presente e ficou mais rápido e inteligente. A Q60T traz com exclusividade a versão de 50”, considerada a polegada mais popular no mercado brasileiro. Preços sugeridos:

Q60T 50” – R$ 3.499,00

Q60T 55” – R$ 4.099,00

Q70T 55” – R$ 4.999,00

Q80T 65” – R$ 10.999,00

Q70T 75” – R$ 12.999,00

Q70T 85” – R$ 19.999,00

Crystal UHD

A Crystal UHD é uma nova categoria de TVs 4K13 e um marco de evolução tecnológica no segmento. O nome escolhido está ligado ao inovador processador Crystal responsável por aperfeiçoar a qualidade de imagem das telas, compondo melhor as cores, apresentando um melhor nível de contraste e finalmente proporcionando um upscaling com mais precisão e qualidade. A TU8000 ainda conta com o Modo Game, que automaticamente muda as configurações da TV e diminui o tempo de resposta sempre que um console é ligado.

Reprodução

Como detalhado, outras vantagens como controle remoto único e a conexão Bluetooth, presente desde a TU7000, permitem aproveitar a praticidade de controlar tudo com apenas um controle e a conexão sem fio entre a TV e outros aparelhos. Preços sugeridos:

TU7000 43” – R$ 2.299,00

TU8000 50” – R$ 2.699,00

TU8000 55” – R$ 3.299,00

TU8000 65” – R$ 4.999,00

TU7000 70” – R$ 7.299,00

TU8000 75” – R$ 8.299,00

TU8000 82” – R$ 16.999,00

The Frame

A The Frame faz parte da inovadora linha Lifestyle da Samsung, criada para ser uma TV quando ligada e uma obra de arte quando desligada. Acionando o exclusivo Modo Arte, o usuário tem acesso a Coleção Samsung e suas 20 obras pré-carregadas na TV como degustação. P

“Para deixar a The Frame ainda mais parecida com um quadro, escolha uma moldura customizável e aproveite o suporte no-gap para pendurá-la rente à parede, tudo conectado por apenas um fio fino e praticamente transparente que ajuda a elevar os benefícios estéticos da categoria”, explicou. Preços sugeridos:

LS03T 43” – R$ 5.999,00

LS03T 55” – R$ 7.999,00

Com informações da Samsung