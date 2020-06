Suco para combater as varizes e a retenção de líquidos

Varizes são veias que ficam inflamadas e podem ter uma cor roxa ou azul escura. Hoje, cerca de 15% da população feminina sofre dessa doença bastante desconfortável nas pernas.

Quando as varizes ficam inflamadas, há o risco de evitar que o sangue retorne efetivamente ao coração (insuficiência venosa) ou outras áreas do corpo.

Se você sofre de varizes, o ideal é evitar certos alimentos. Alguns deles são aqueles que são ricos em sódio, pois causa retenção de líquidos e aumenta o volume sanguíneo. Isso facilita o inchaço das pernas e o aparecimento de edema.

É por isso que você deve evitar gorduras saturadas, gorduras picantes e alimentos fortes, bem como álcool, café, tabaco e até mesmo evitar o abuso de chocolate.

Suco contra varizes

Desfrutar de uma boa saúde vascular passa necessariamente por uma dieta saudável.

Comer desempenha um papel muito importante tanto na prevenção de distúrbios da circulação sanguínea.

Idealmente, você deve consumir frutas com alta concentração de flavonoides, ideal porque eles ajudam a proteger a circulação sanguínea, colágeno e promover a absorção de vitamina C.

Apresentamos um delicioso suco anti-varizes.

Ingredientes

1 toranja

¼ de xícara de amoras

2 xícaras de água

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

Modo de preparo

Primeiro, corte a toranja ao meio e prossiga para extrair seu suco e polpa. Depois, lave com muita água e escorra bem as amoras. Junte todos os ingredientes no liquidificador e processe até obter uma mistura suave e sem caroços.

Você também pode usar outras frutas azuladas abundantes em flavonoides como uvas vermelhas, mirtilos, figos, ameixas, morangos, amoras e groselha.