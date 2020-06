Retomada das aulas presenciais: escolas particulares querem reabrir antes das públicas

A retomada das aulas presenciais continua causando incerteza. A reabertura das escolas não tem data definida para acontecer, especialistas em educação parecem discordar a respeito de quais idades de alunos devem voltar e ainda estão sendo elaboradas as regras e cuidados para essa volta. E uma outra questão surgiu recentemente: escolas particulares podem reabrir antes das escolas públicas?

Um texto publicado no jornal Folha de S. Paulo afirma que isso é o que donos de escolas particulares, sindicatos e entidades que representam o setor querem. Eles estariam pressionando governadores e prefeitos pela permissão para realizar a reabertura dos de escolas particulares antes da reabertusa das escolas da rede pública. Para defender a ideia, o argumento é que escolas particulares já teriam os recursos para a adoção de protocolos de higiene e de saúde mais rapidamente.

Ademar Pereira, presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep), deu uma declaração à Folha sobre o assunto. “A escola pública já tem diversos problemas, uma série de questões que foram acumuladas ao longo dos anos. Não podemos ser colocados na mesma situação e esperar que elas tenham condições para que nós possamos reabrir”, disse.

Sindicatos patronais no Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Santa Catarina têm propostas e movimentações nesse sentido. Eles pedem desde a retomada das aulas presenciais somente para a educação infantil, a volta de somente parte dos alunos ou o retorno apenas daqueles que estão no último ano do ensino médio.

Mas há um alerta de especialistas em educação que foram ouvidas pela reportagem da Folha. Caso a retomada das aulas presenciais ocorra muito cedo, pode haver prejuízos para as crianças. Além, é claro, do agravamento das desigualdades educacionais. “É uma proposta em reação à liberação econômica e não à garantia de segurança e ensino das crianças. Se as autoridades de saúde defendem que ainda não é possível voltar às aulas, isso deve valer para todos”, apontou Maria Carmem Barbosa, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A especialista ainda destacou que regras e cuidados que deverão ser tomados por causa da pandemia de coronavírus alteram a rotina escolar das crianças de educação infantil, podendo ser prejudicial. “O que ela deveria fazer na escola, que é brincar e socializar com os colegas, ela não vai poder fazer. Precisamos pensar no impacto que essas restrições podem ter no desenvolvimento dos alunos”, explicou.

Ângela Soligo, professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), destacou a desvantagem para os alunos de escolas públicas, especialmente os do último ano do ensino médio. “O estudante da escola particular volta antes para sua rotina normal, se prepara melhor para o vestibular. É mais uma crueldade que [o aluno da rede pública] sofre porque sua escola é mais pobre e têm menos dinheiro”, declarou.

