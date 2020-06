Remédios naturais para enxaqueca que aliviarão sua dor de cabeça em poucos minutos

A enxaqueca pode ser um dos piores desconfortos que podemos sentir. É uma dor na cabeça que também é caracterizada por nos tornar mais sensíveis à luz, aos sons e aos movimentos. Pode até ser acompanhada de náuseas.

Embora existam centenas de opções no mercado farmacêutico para aliviar a enxaqueca, também é verdade que muitos medicamentos são muito intensos, por isso alguns pacientes preferem opções mais naturais e menos invasivas.

Existem remédios naturais que podem ajudá-lo a diminuir a intensidade da sua enxaqueca e que podem eventualmente ajudar a prevenir dores tão graves. A lista é do site Nueva Mujer.

Remédios naturais para enxaqueca

Óleo de lavanda

De acordo com o portal Da Linha de Saúde, a inalação de óleo de lavanda “pode aliviar a dor da enxaqueca”.

Óleo de menta

Qualquer coisa que seja mentol pode melhorar a situação com dores de cabeça, encontrando alívio mais rápido. “O óleo de menta pode parar o surgimento de uma enxaqueca”, de acordo com estudo da Universidade de Ciências Médicas de Shiraz, no Irã.

Óleo de gengibre

Este é outro óleo essencial com propriedades benéficas para pessoas que sofrem de dores de cabeça severas. Você também pode tomar suplementos de gengibre em cápsulas.