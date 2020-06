Os signos do zodíaco que não são convencidos com drama

Alguns signos do zodíaco podem ter a tendência a ser dramáticos. No entanto, não é todo mundo que se sensibiliza com essa atitude.

Confira os signos que não são convencidos com drama:

Áries

Engana-se quem pensa que o ariano irá se sensibilizar com as lágrimas e drama do outro. Quando este signo acha que está certo ou fica irritado, ele não se intimida e mantém os conflitos por mais que o outro demonstre tristeza. Resolver os problemas sem a calma da outra parte é quase impossível.

Gêmeos

O geminiano não se conecta com o drama ou descontrole emocional do outro. Ele pode até tentar apaziguar as coisas e estar disposto a dialogar, mas dificilmente irá deixar-se persuadir por atitudes de quem se faz de vítima. Ele pode até se distanciar após um problema que gerou dramas.

Capricórnio

O capricorniano pode cair em dramas e até ter paciência com o momento dramático do outro. No entanto, ele tende a desconfiar de pessoas que o tentam manipular pelo coração e mais ainda de quem usa o descontrole emocional diante de problemas. Ele não gosta de estar no meio dessa situação e pode se distanciar emocionalmente de quem é dramático.

Aquário

O aquariano odeia pessoas que insistem no drama quando poderiam resolver as coisas de forma mais prática. Este signo não dá credibilidade para quem tem esse tipo de comportamento frequentemente, achando que as discussões devem ser solucionadas com clareza e não com sentimentos extremos.