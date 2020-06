O esperado recurso que pode ser lançado em breve pelo app WhatsApp

Um esperado recurso pode ser lançado em breve pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. A função conceito foi desenvolvida pelo site especializado WABetaInfo.

Como previsto, seria possível acompanhar uma mensagem de voz de um contato quando o usuário estivesse em um bate-papo diferente.

Atualmente, a reprodução de uma mensagem de voz é interrompida quando o usuário sai do bate-papo em questão e entra em outro.

A ideia é que um ícone de mensagens de voz permita o funcionamento do recurso, que pode entrar na lista de próximas novidades da plataforma.

Depois de ativado, se o usuário tocar uma vez no ícone da mensagem de voz, o app vai interromper a reprodução (que pode ser restaurada, basta interagir novamente).

Quando o aplicativo termina para reproduzir a mensagem de voz, o ícone desaparece automaticamente.

Como revelado pelo site, conhecido por divulgar novidades do app, a função é apenas uma ideia conceito e não está em desenvolvimento pela plataforma. Confira

🎤 WABetaInfo’s concept reveals a new user experience with voice messageshttps://t.co/gw5KCgnTCI

Do you like it? Let me know below!

NOTE: Being a concept, this feature is not implemented in WhatsApp, but WhatsApp might consider it for future updates.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 17, 2020