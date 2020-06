O astro que representa cada signo do zodíaco e seu significado

Cada signo do zodíaco é representado por um astro que entrega um significado importante. Confira o seu:

Áries: Marte

Energia de impulsos, conquista, ação, ataques e defesas. A iniciativa e empreendimentos são motivados por Marte.

Touro: Vênus

Energia de sociável, que busca proteção e perfeccionismo. O sentindo de bom gosto e beleza são motivados por Vênus.

Gêmeos: Mercúrio

Energia da mente, intelecto, entendimento, negociação e comunicação. Planeta que prepresenta a comunicação mental, o conhecimento e aprendizagem.

Câncer: Lua

Energia emocional, sentimental, relações, fantasias e sonhos. A Lua expressa a busca de segurança emocional, reações ao novo e apego inconsciente.

Leão: Sol

Energias físicas, vitalidade, impulso, poder e ego. O Sol representa a essência das características e personalidade de cada um.

Virgem: Mercúrio

Energia da mente, intelecto, entendimento, negociação e comunicação. Planeta que prepresenta a comunicação mental, o conhecimento e aprendizagem.

Libra: Vênus

Energia de sociável, que busca proteção e perfeccionismo. O sentindo de bom gosto e beleza são motivados por Vênus.

Escorpião: Plutão

Energia de poder para conseguir tudo, intensidade, chegar a extremos e destruir. Plutão libera energia contida com força, revela o que está oculto, ambiciona e se aprofunda em emoções, sentimentos e desejos.

Sagitário: Júpiter

Energia de fé, viagens, aprendizagens e ensinamentos, valorização do visual, sensorial e percepção. Júpiter impulsiona a buscar o que está além do que se pode ver no horizonte e a se movimentar para que as energias fluam.

Capricórnio: Saturno

Energia que delimita o desconhecido e conhecido, maturidade, estudo e aquisição de sabedoria sobre tudo. Saturno representa o nervosismo diante da incerteza e senso para enxergar a realidade como é, sem fantasias.

Aquário: Urano

Energia inesgotável, incomparável, que se arrisca no desconhecido e se abre para o espiritual. Urano expressa que nem tudo é racional, que os imprevistos são surpresas que nos conectam com o presente e que ser intuitivo é uma forma de sabedoria.

Peixes: Netuno

Energia que adentra no inconsciente e que se conecta muito além do físico e mental, sendo perceptivo para os sentimentos e questões espirituais. Relaciona-se com o esotérico, imaginação, sonhos e também ilusões.