O novo Capítulo 2 – Temporada 3 de Fortnite já está disponível para os jogadores. A novidade foi liberada nesta quarta-feira (17).

O game é compatível com PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows e Mac OS Classic. Confira trailer gameplay do passe de batalha:

“Conforme a enchente cobre a ilha, você verá mudanças no ambiente, em locais populares, além de novas maneiras que a vida na ilha encontrou de se manter boiando”, detalhou.

Conforme revelado no blog do console PS4, além de uma nova Temporada, o mais novo Passe de Batalha chegou, com novos Trajes, Picaretas, Emotes e outras novidades. Trailer de Lançamento Splashdown:

Com informações da Sony

