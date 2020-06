Nova atualização do game PUBG aprimora veículos e traz o explosivo ‘C4’ para o arsenal de arremessáveis

O novo Update 7.3 do game PUBG aprimora veículos e traz o explosivo C4 para o arsenal de arremessáveis.

Como revelado, a maioria dos veículos passa a ter diferentes zonas de dano, sendo o motor a parte mais vulnerável.

Já disponível para Microsoft Windows, a nova atualização do título chega aos consoles na próxima terça (23).

Reprodução

A versão também promove melhorias na fase de paraquedas, traz aba para seguir as novidades de eSports e introduz skins de trajes de banho.

Ainda de acordo com as informações, a terceira faixa de missões da temporada já está no ar. Aproveite para completar as missões, desbloquear recompensas e gastar os cupons que tiverem sobrado.

Com informações do game PUBG

