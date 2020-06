A melhor forma que cada signo encontra para superar um amor que marcou

Quando um amor marcante chega ao fim, cada signo do zodíaco procura uma forma de superar a situação e curar seu coração. Confira:

Áries

O ariano irá se ocupar a maior parte do tempo e tentará canalizar sua tristeza em tudo que não envolva sentimentos e coração. Ele precisa tomar cuidado para cair em alguns comportamentos arriscados.

Touro

O taurino pode ficar para baixo e tentará recordar tudo aquilo que o faz se sentir bem, concentrando sua energia nos prazeres da vida.

Gêmeos

O geminiano irá mostrar que seguiu em frente e se divertirá com seus amigos, podendo também buscar novos amores.

Câncer

O canceriano sofrerá o quanto puder e depois se aproximará ainda mais das pessoas que ama, buscando apoio e encontrando novas normas de amor.

Leão

O leonino tentará curar seu coração se reinventando e se distraindo com momentos divertidos. Ele certamente apostará em fazer mudanças na sua vida.

Virgem

O virginiano irá focar em todas as problemáticas do relacionamento e buscar uma forma de reconstruir sua confiança, seja com muito informação ou até mesmo expondo os sentimentos negativos.

Libra

O libriano irá tentar retomar sua vida de solteiro rapidamente e expressar o que sente ao lado de amigos e pessoas que confia.

Escorpião

Se foi machucado o escorpiano pode tentar elaborar uma forma de devolver na mesma moeda, mas quando reflete melhor preferirá se abrir para novos sentimentos e novos pretendentes sem nada a esconder.

Sagitário

O sagitariano arruma forma de voltar a se aventurar na vida e sair da rotina, mudando o rumo das coisas para encontrar uma nova conquista.

Capricórnio

O capricorniano irá guardar sua dor e tentar focar em tudo o que pode contribuir para a sua vida ser melhor, como trabalho, novos objetivos, etc. Ele começa a escrever um novo capítulo.

Aquário

O aquariano ficará ao lado de quem o apoia e tentará assimilar este momento, iniciando uma jornada de superação.

Peixes

O pisciano irá processar sua dor, sentimentos e emoções, buscando ajuda em quem está ao seu lado, diretamente ou apenas passando mais tempo junto.