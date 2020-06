Decoração de inverno: saiba como escolher o melhor tapete para cada ambiente

O inverno exige que a decoração da casa mude um pouco para deixar os ambientes mais aconchegantes. Um elemento simples que pode ser usado para isso é o tapete. A Avanti Tapetes, que está no mercado há 42 anos, explica que os tapetes nunca saem de moda.

“Eles podem ser usados tanto para promover a integração de espaços como também para delimitá-los, além de deixar o ambiente elegante e sofisticado. Para isso, é importante saber usá-los na proporção adequada e estar atento a qualidade”.

Para ajudar na escolha adequada, Beatriz Lettiére, diretora e designer da Avanti Tapetes, compartilhou algumas dicas. Confira!

Harmonia

Na hora de escolher a peça, aposte no modelo que harmonize com o décor. "Antes é importante considerar alguns aspectos, tais como: quantas pessoas moram na casa; quantas são crianças; em qual ambiente o tapete será usado e até mesmo se tem animais de estimação. Tudo isso deve influenciar sua escolha", conta Beatriz.

Estilo

A especialista explica que o estilo da peça depende também do restante da decoração, seja ela formal, clássica, despojada, contemporânea. O que importa é que haja harmonia com o décor já existente.

"Tapetes coloridos usados como protagonistas, pedem base neutra. Desenhos que misturam texturas em alto e baixo relevo trazem requinte e estilo ao ambiente. Usar uma mesma paleta de cores, no mobiliário e no tapete, com leves toques coloridos nos acessórios e obras de arte dão leveza ao ambiente e sensação de amplitude", sugere a designer.

Sala

O Living é considerado o cartão de visitas de uma residência, por isso merece uma atenção especial. O uso de tapetes nesse ambiente é essencial, pois ele irá trazer a sensação de conforto e acolhimento à decoração.

"Como trabalhamos com tapetes sob encomenda, sugerimos que as dimensões sejam generosas, o tapete deve acolher todo o mobiliário existente no ambiente. Tapetes de grandes dimensões promovem integração e dão sensação de amplitude ao ambiente. Quanto ao estilo, vai depender do restante da decoração para que todos os elementos que compõem o décor convivam em equilíbrio e harmonia", explica a diretora da Avanti.

Quartos

É comum uso de tapetes ou carpetes nos quartos, onde são capazes de proporcionar conforto. "As peças têm o poder de trazer sensação de aconchego e bem estar". E, a escolha do tamanho e espessura pode contribuir ainda mais com essa percepção.

"Quando decidimos pelos produtos com maior espessura, mais densos e macios, o tato sensorial nos remete ao conforto. Se a opção for por tapete, é importante que seja generoso nas laterais e na frente da cama. Agora, se a opção for por carpete, além dos atributos já mencionados de bem estar, são também isolantes termo acústicos, ou seja, ajudam a minimizar o excesso de ruído interno e externo e auxiliam na manutenção da temperatura ambiente, independente da temperatura externa", afirma Beatriz.

