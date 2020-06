Companhia LATAM Airlines Argentina encerra operações no país vizinho

A LATAM Airlines Argentina informou, nesta quarta-feira (17), que encerrou suas operações, tanto de passageiros quanto de cargas, por um período indeterminado no país vizinho. A informação foi compartilhada pela empresa por meio de comunicado.

“O encerramento ocorre devido as condições atuais, agravadas pelos impactos da pandemia do COVID-19 e pela dificuldade de construir acordos estruturais com os atores da indústria local, não sendo possível visualizar um projeto viável e sustentável a longo prazo”, detalhou.

A empresa deixará de voar de/para 12 destinos domésticos, enquanto os quatro destinos internacionais da subsidiária para os Estados Unidos, Brasil, Chile e Peru continuarão sendo operados pelas outras subsidiárias do Grupo, assim que as restrições impostas pelas autoridades locais em função da pandemia sejam encerradas.

"Da mesma forma, as rotas internacionais de cargas da subsidiária argentina serão atendidas pelas demais subsidiárias do Grupo LATAM. A empresa ressalta que a LATAM Argentina é a única subsidiária do grupo que encerrará as operações", explicou.

Conforme revelado, a companhia em breve permitirá, por meio de seus canais oficiais, as respostas e alternativas a todos os passageiros que adquiriram passagens com a companhia. O fechamento não afeta as operações no Brasil.

Com informações da LATAM

