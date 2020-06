Como conquistar e manter o signo de Libra apaixonado

Representado por uma balança e com título do signo mais diplomático do zodíaco, o encantador Libra é do elemento Ar, enxergando a vida em grupos e se aliando sempre as pessoas.

Confira como conquistar e mante o signo de Libra apaixonado:

Melhor não deixá-lo tão sozinho

O libriano é muito sociável e certamente dividirá seu tempo em diversas pessoas – uma coisa primordial que todo parceiro precisa entender. No entanto, isso se deve ao fato de que não gosta de ficar sozinho, podendo ser carente de afeto, companhia e elogios. Este signo se interessará por pessoas que demonstram que estão disponíveis e não tem medo de se envolver, além de adorar uma massageada no ego.

Aventura e romantismo

O libriano gosta de viver experiências prazerosas ao lado de quem está construindo uma relação. No entanto, alguns se impressionam com quem os tira da sua zona de conforto e outros com momentos a dois agradáveis. De todas as formas, eles gostam de aprofundar suas conexões compartilhando tempo de qualidade, fazendo algo que seja divertido, significativo e aproxime os dois intimamente.

É importante lembrar que a química e sensualidade é muito importante para ele. Portanto, situações que “aproximem” os dois podem jogar bastante a favor.

Superficialidade

Especialmente no início dos relacionamentos, alguns librianos podem se importar com coisas superficiais sobre o casal ou demorar aprofundar a conexão. Suas expectativas são altas, mas também podem ser rasas, por isso é importante não levar para o lado pessoal e continuar sendo você mesmo.

Ele busca uma boa comunicação

O libriano não se decide facilmente e odeia confrontar. Por isso, uma boa comunicação o deixa mais seguro de expressar o que sente e resolver possíveis desacordos sem dramas. Pessoas que gostam de conversar sobre os mais diversos assuntos, ouvir e o desafiam intelectualmente, entram em sua lista de melhores companhias. Ele é paciente e procura alguém que também não se descontrole emocionalmente com facilidade.