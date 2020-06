Campeão mundial no Free Fire: camisa oficial do Corinthians chega ao jogo nesta quinta-feira

A camisa oficial do Corinthians, campeão mundial no Free Fire, chega ao jogo battle royale nesta quinta.feira (18).

Como revelado pela Garena, o Corinthians é o primeiro clube do futebol mundial a estar oficialmente no Free Fire. O jogo passará, a partir de agora, a eternizar as camisas de todos os próximos campeões mundiais.

O título corinthiano foi conquistado no Free Fire World Series, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 16 de novembro de 2019.

Na ocasião, Corinthians e LOUD representaram o Brasil, disputando o título junto com as outras 10 melhores equipes do mundo.

Com informações da Garena

