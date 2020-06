5 escrivaninhas de diferentes estilos para renovar seu home office

Nesse tempo de quarentena, você já trocou o computador, o notebook e a cadeira, mas percebeu que a escrivaninha do seu home office também está precisando ser renovada. Quem trabalha (ou estuda) em casa, sabe a importância de ter uma boa escrivaninha. Tanto o trabalho quanto o estudo devem continuar online por bastante tempo, mesmo após a flexibilização das medidas de isolamento social. Ou seja: uma escrivaninha confortável será item fundamental. Selecionamos 5 sugestões para diferentes estilos (e bolsos). Confira:

1. Mesa office design concret







Inspirada no desenho industrial italiano, a mesa office Disegno é ideal para quem quer dar um visual clean ao escritório, mas sem perder a seriedade na hora de compor o ambiente. Produzida com matéria-prima Eco Friendly (painel derivado de madeira reciclada com superfície melaminica), a mesa possui largura de 170 cm, profundidade de 80 cm e altura de 74,5 cm. O tampo tem 30 mm de espessura, é revestido com estampa similar ao concreto e suporta até 76 kg. Os pés são produzidos com aço carbono e possuem pintura epóxi branca, o que garante resistência ao produto. Compre a partir de R$ 1.499,90.

2. Escrivaninha Studio Cacau Vermelho







Por que a Escrivaninha Studio? Todo mundo gosta de estar em um espaço organizado e com uma decoração que agrega beleza ao ambiente, não é mesmo? A Escrivaninha Studio é o móvel perfeito para fazer parte do seu quarto ou escritório, oferecendo espaço ideal para você trabalhar e estudar com mais conforto. Seu modelo moderno e diferenciado é super atraente. Compre a partir de R$ 2.399,99.

3. Escrivaninha Vintage Verde







A Escrivaninha Vintage possui linhas fluidas e graciosas, foi lançada em 2015 pelo Studio Artesanal, é uma peça clássica, seu design e elegância é valorizado em decorações residenciais ou comerciais e ideal para ambientes sofisticados ou clássicos. Escrivaninha possui características, dimensões, acabamento e qualidade de alto padrão, possui estrutura em madeira MDF e quatro gavetas, acabamento em LACA Nitro Acetinada em várias opções de cores. Compre a partir de R$ 1.233,54.

4. Mesa de Escritório c/ 7 Gavetas em Alumínio e Madeira Fullway







Esta mesa em madeira e alumínio ajudará em suas principais atividades e é uma peça nobre para decorações clássicas. Suas 7 gavetas proporcionam maior alcance e comodidade na procura por objetos importantes e seu largo apoio dará mais conforto além de contribuir em uma maior concentração sem se preocupar com falta de espaço. Compre a partir de R$ 6.069,28.

5. Mesa Gamer Notável com Suporte para Fone







Esse modelo não é exatamente para seu home office, mas deixaria qualquer um da casa feliz para desenvolver suas habilidades gamer. Ela também foi incluída na nossa lista pela curiosidade de ser a escrivaninha mais cara do site de comércio eletrônico Amazon. Além do design super estiloso e diferenciado, ela possui tampo de 25mm com um espaço para até dois monitores, Suporte elevado para o CPU, evitando assim contato direto com o piso, além de prateleiras para organizar seus objetos e um suporte metálico para acomodar o seu fone de ouvido. Compre a partir de R$ 10.099,00.