Vários em um só: três makes da “Quem disse, Berenice?” que são multifuncionais

A onda de produtos multifuncionais está com tudo. Em vários tutoriais, é possível identificar blogueiras ensinando a usar um produto para outras finalidades. Por exemplo, o batom que vira sombra de olho.

Mas é preciso um pouco de atenção: determinados produtos podem ser específicos para uma função e se você os utilizar em outra eles podem gerar problemas dermatológicos.

No entanto, para a alegria geral, a dona “Quem disse, Berenice?” desenvolveu produtos que você pode com tranquilidade usar para diversas funções. Vem saber quais são eles:

1. Paleta Frida Kahlo

A paleta foi desenvolvida com inspiração na artista mexicana e conta com 16 cores que vão do nude ao bordeaux. Todas as cores podem ser usadas, além da sombra, como blush ou iluminador. Além disso, as duas paletas apresentam longa duração e alta cobertura.

2. Lápis de olho

Você pode usá-los como delineador ou para fazer um lindo esfumaçado. Os lápis da marca contam com uma gama de cores intensas que vão de tons de roxo, azuis, rosados, até os metalizados, e trazem também longa duração.

3. Batons Hidratantes e Gloss Superbrilho

A dona “Quem disse, Berenice?” ainda conta com batons hidratantes que podem ser usados como blush e criar um efeito leve e natural. Já o Gloss Superbrilho pode ser usado também como um iluminador para destacar pontos específicos do rosto.

