Tecnologia: Dell anuncia nova geração de computadores profissionais de alta performance no Brasil

A fabricante Dell apresentou, nesta semana, seu novo portfólio de notebooks e desktops corporativos de alta performance para o mercado brasileiro. Os lançamentos incluem 15 modelos das linhas Latitude e Precision.

Como revelado pela empresa, uma das grandes novidades incorporadas aos novos modelos das linhas Latitude e Precision é o Dell Optimizer, tecnologia embarcada baseada em IA, que proporciona ainda mais eficiência no dia a dia de trabalho. Além de aprimorar o tempo de duração da bateria com base nos padrões de carregamento e no uso típico da energia, o software aprende como cada pessoa trabalha e se adapta ao uso, ajudando a melhorar o desempenho geral das aplicações. A funcionalidade também ajuda a eliminar ecos e reduzir ruídos de fundo em chamadas por conferência; e ainda permite acessos e bloqueios seguros4 ainda mais rápido.

Latitude

Como informado, a nova série 9000 ultra premium e a série 7000, que foi totalmente reformulada, contam com design em alumínio escovado, longa duração de bateria; várias portas e telas com bordas estreitas de quatro lados. Os modelos são equipados com processadores Gen Intel vPro da 10ª geração e Intel Wi-Fi 6 (Gig+), que garantem uma velocidade de conexão quase três vezes mais rápida, os dispositivos Latitude oferecem potência, desempenho e conectividade global para as empresas.

O novo Latitude 9510 chega com 15 polegadas, processadores Intel vPro da 10ª geração7 e peso de, no mínimo, 1400 gramas, o modelo oferece alto desempenho e mobilidade. Além disso, sua inteligência artificial embarcada proporciona até 34 horas de duração da bateria.

"Projetado para equilibrar desempenho e portabilidade, o Latitude 7410 e 7310 são os notebooks corporativos premium menores de 14 e 13 polegadas, respctivamente. Também configurável como um 2 em 1, o Latitude 7410 conta com o primeiro painel de baixa emissão de luz azul 4K da Dell em um PC corporativo", detalhou.

Mais rápidos, os novos Latitude 5310 e 5410 contarão com a geração mais recentes de processadores Intel Core de 10ª geração, produzidos para oferecer o melhor desempenho e produtividade e o novos Latitude 3410 trarão um formato ainda mais fino e leve, trazendo mobilidade para a rotina de trabalho.

Workstations Precision

"Os novos modelos 3000, 5000 e 7000 de workstations Precision foram desenvolvidos para oferecerem alto desempenho e processamento intensivo de gráficos, análise de dados e criação em 3D. Com dimensões menores que a geração anterior e inovações térmicas, as novas workstations portáteis Precision possuem certificações ISV, placas gráficas profissionais da NVIDIA que vão até a RTX 5000, memórias ECC (Error Correcting Code) e os processadores mais recentes Intel Core vPro e Xeon da 10ª geração", explicou.

Ainda segundo a marca, os modelos Dell Precision 5550 e 5750 são as menores e mais finas workstations de 15 e 17 polegadas do mundo, respectivamente. Além disso, com uma tela InfinityEdge 16:10 de 4 lados (até HDR 400) proporcionam ainda mais imersão para designers, fotógrafos, arquitetos e engenheiros. A nova Precision 5750 ainda suporta VR/AR e IA para renderização mais rápida, visualizações detalhadas e simulações complexas.

Disponibilidade e precificação:

Latitude 9510 já está disponível a partir de R$ 17.999,00

Latitude 9410 já está disponível a partir de R$ 17.399,00

Latitude 7310 já está disponível a partir de R$ 11.999,00

Latitude 7410 já está disponível a partir de R$ 10.199,00

Latitude 5410 já está disponível a partir de R$ 7.399,00

Latitude 5310 já está disponível a partir de R$ 8.999,00

Latitude 3410 já está disponível a partir de R$ 4.999,00

Workstation portátil Precision 7750 já está disponível a partir de R$ 23.599,00

Workstation portátil Precision 7550 já está disponível a partir de R$ 21.599,00

Workstation portátil Precision 5750 já está disponível a partir de R$ 26.699,00

Workstation portátil Precision 5550 já está disponível a partir de R$ 22.899,00

Workstation portátil Precision 3550 já está disponível R$ 12.499,00

Workstation portátil Precision 3551 já está disponível a partir de R$14.599,00

Workstation fixa Precision 3440 já está disponível a partir de R$ 8.949,00

Workstation fixa Precision 3640 Tower já está disponível a partir de R$ 9.999,00

Com informações da Dell

