A técnica de uma especialista para fazer a carne dourar rápido e ficar suculenta

Emily Racette Parulski é editora sênior do Taste of Home e aprendeu uma excelente técnica em uma escola culinária para fazer a carne dourar rápido e ficar suculenta. Segundo ela, o ideal é secar bem todas as carnes antes de fritar. Isso faz com que ela fique dourada mais rápido.

Além disso, para dicar mais suculenta, ela recomenda deixar a carne descansar antes de cortar. “Quanto mais tempo você deixar descansar, melhor; caso contrário, os sucos escorrem para a tábua em vez de ficar na comida”, explica.

LEIA TAMBÉM