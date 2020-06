Revelado o torneio especial PUBG MOBILE World League Season Zero

Foi revelado oficialmente, nesta semana, o novo torneio especial PUBG MOBILE World League Season Zero.

A série online oferece uma premiação total de US$ 850 mil e aumenta para 40 o número de vagas para as equipes, sendo 20 para cada região – Leste e Oeste.

A competição vai acontecer de 10 a de julho a 19 de agosto. Membros da comunidade podem assistir ao livestream no canal do PUBG MOBILE Esports no Youtube.

Para ter uma chance de competir, equipes devem se inscrever no PMCO 2020 Fall Split, cujo registro abre em 24 de junho

Também foi compartilhado uma prévia do Estúdio de eSports do PUBG MOBILE, que fica em Katowice, na Polônia, criado em parceria com a ESL.

Como revelado, o estúdio será o lar das partidas presenciais quando for seguro novamente prosseguir com competições offline.

Com informações do game PUBG

