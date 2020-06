Os signos que não duvidam e são diretos quando amam

Alguns signos do zodíaco podem até fazer jogos durante a paquera e conquista, mas costumam ser diretos quando o sentimento se transforma em amor.

Confira quais são:

Touro

O taurino é lento, mas obstinado no amor. Ele terá paciência e saberá quando é a hora de agir, deixando de fazer jogos e sendo direto sobre suas intenções. Atenção e honestidade são muito importantes para eles, por isso dificilmente tentará ganhar o interesse do outro por meio do ciúme ou se fazendo de difícil.

Câncer

Este signo é sentimental e emocional. Por isso, não consegue esconder por muito tempo seu interesse romântico em alguém. Como odeiam ser manipulados ou enganados, preferem iniciar seus relacionamentos expressando o que sentem logo de cara, não jogando ou brincando com o coração dos outros.

Leão

O leonino pode fazer jogos de conquista, mas quando tem certeza do que sente prefere partir para a ação. Ele não gosta de perder tempo quando ama e cobrará uma resposta do outro, aceitando a sinceridade e também sendo o mais honesto possível sobre as suas intenções.

Peixes

O amor preocupa e deixa o pisciano em alerta. Por isso, ele irá preferir resolver esta situação e confessar seu amor se sentir que pode ter chance. Podem demorar agir por insegurança ou quando imergem em seu lado mais sonhador, mas não conseguirá carregar este sentimento oculto por muito tempo, deixando as coisas claras.