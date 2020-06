O elemento e a estação que representam cada signo do zodíaco

Cada signo do zodíaco possui um grupo um elemento e uma estação do ano que o representa. Confira quais são as suas:

Áries

Elemento: Fogo

Estação: Primavera

Touro

Elemento: Terra

Estação: Primavera

Gêmeos

Elemento: Ar

Estação: Primavera

Câncer

Elemento: Água

Estação: Verão

Leão

Elemento: Fogo

Estação: Verão

Virgem

Elemento: Terra

Estação: Verão

Libra

Elemento: Ar

Estação: Outono

Escorpião

Elemento: Água

Estação: Outono

Sagitário

Elemento: Fogo

Estação: Outono

Capricórnio

Elemento: Terra

Estação: Inverno

Aquário

Elemento: Ar

Estação: Inverno

Peixes

Elemento: Água

Estação: Inverno