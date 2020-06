Novos recursos que serão liberados pelo app WhatsApp para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, no desenvolvimento de novos recursos para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns das próximas novidades que serão liberadas pela popular plataforma. Confira:

Novos filtros

O WhatsApp testa novas ferramentas para os usuários. A plataforma adicionará alguns filtros padrão para encontrar rapidamente mensagens específicas, por exemplo, a possibilidade de visualizar apenas arquivos encaminhados.

Em ‘Uso de armazenamento’, será possível tocar na linha Fotos, e o aplicativo mostrará todas as imagens compartilhadas naquele bate-papo específico.

O botão ‘Classificar’ oferecerá algumas ações padrão: ‘Mais recentes’, ‘Mais antigas’ e por ‘Tamanho’.

ShareChat

O popular app também adicionará suporte ao serviço de vídeo ShareChat. A plataforma integrará um player de vídeo no aplicativo para a popular rede social indiana.

Com isso, será possível assistir vídeos hospedados no ShareChat no WhatsApp, como já acontece em outras redes.

▶️ WhatsApp to add support for the ShareChat video service!

WhatsApp is planning to integrate a video player in the app for the Indian Social Network, to watch videos hosted on ShareChat within WhatsApp.https://t.co/qafBSJaSd9

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020