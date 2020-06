Dois novos recursos que serão liberados pelo app WhatsApp para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novas funções para os usuários Android e iOS.

Pensando nisso, separamos alguns dos próximos recursos que serão liberados pela popular plataforma. Confira:

Nova função

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma desenvolve o recurso ‘Limpar Tudo’, exceto as mensagens com estrela.

Quando o usuário limpar as mensagens em um bate-papo, e nesse bate-papo houver mensagens marcadas com uma estrela, o app vai permitir excluir todas, exceto as marcadas com o ícone. Confira:

Recurso dark mode

Outra novidade, o app de mensagens também está testando uma nova cor de bolha para o modo escuro (dark mode).

Como revelado, a novidade está atualmente em desenvolvimento e, infelizmente, não há data de lançamento disponível.

No entanto, ainda não está claro o motivo pela qual o WhatsApp está considerando a ideia de usar uma cor diferente. Veja:

WABetaInfo

