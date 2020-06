Companhias Azul e LATAM Airlines anunciam acordos de codeshare e de programas de fidelidade

A companhias Azul Airlines e a LATAM Airlines Brasil anunciaram, nesta terça-feira (16), um acordo de codeshare para conectar rotas em suas respectivas redes domésticas no Brasil.

Como revelado, as duas empresas assinaram também um acordo para seus programas de passageiros frequentes, possibilitando que 12 milhões de associados do TudoAzul e 37 milhões de membros do LATAM Pass possam acumular pontos no programa de sua escolha.

Divulgação

O acordo de codeshare incluirá inicialmente 50 rotas domésticas não sobrepostas de/para Brasília (BSB), Belo Horizonte (CNF), Recife (REC), Porto Alegre (POA), Campinas (VCP), Curitiba (CWB) e São Paulo (GRU), oferecendo aos clientes no Brasil mais opções de viagens e conexões mais convenientes.

“Os codeshares também irão possibilitar uma experiência de viagem mais tranquila entre os voos da Azul e LATAM, com bilhetes compartilhados para check-in e despacho de bagagem. Os bilhetes estarão à venda nos próximos meses”, detalhou a empresa.

Com informações da LATAM

LEIA TAMBÉM: