Como cada signo do zodíaco é reconquistado no amor

Quando foi decepcionado e precisa ser reconquistado, cada signo do zodíaco irá valorizar determinadas atitudes para decidir recomeçar.

Confira quais são:

Áries

Para reconquistar este signo é preciso ser claro com as razões pelas quais você acha que deve ficar ao lado dele. Ele não gosta de pessoas insistentes, mas sim que tenham certeza do seu valor como parceiro e demonstre isso com ações.

Touro

Para reconquistar o taurino é preciso ter pressa e assumir a missão de fazer o possível para tratá-lo como prioridade. Ele dificultará as coisas para saber se dessa vez é de verdade e não esperará muito tempo.

Gêmeos

Para ser reconquistado, o geminiano precisará sentir ares de mudança e novidade. Além de palavras poderosas, ele valorizará quem prova que desta vez será diferente.

Câncer

O canceriano pode ser difícil de reconquistar e pegará no ar qualquer tipo de falsidade. Por isso, será preciso muita sinceridade e de abertura para que o outro ouça suas mágoas.

Leão

O leonino será reconquistado quando acreditar nas desculpas do outro e ver que ele está se esforçando para ser melhor no relacionamento. Carinho, amor e mimos podem amolecer seu coração, mas não adiantarão se ele não ver gestos mais profundos.

Virgem

O virginiano precisará de provas lógicas para ser reconquistado, pois nem sempre ouve apenas o seu coração. Quando sente que o outro está disposto a se comprometer e mudar para ter uma relação melhor, se sente mais seguro a dar uma chance.

Libra

O libriano precisará ser reconquistado com esforço e de forma rápida, pois nem sempre espera desculpas e pode partir para outra. Ele valorizará a honestidade e gestos sinceros que mostrem arrependimento e medo de perdê-lo de verdade.

Escorpião

Reconquistar um escorpiano pode ser bem difícil e exigirá paciência para lavar toda a roupa suja antes de tentar demonstrar gestos mais apaixonados. Ele irá querer ter tudo claro e não desperdiçará seu tempo.

Sagitário

Para reconquistar o sagitariano é preciso mudar verdadeiramente e demonstrar que o passado não voltará a se repetir. Este signo é motivado por novas experiências e levará isso em conta.

Capricórnio

O capricorniano precisará de tempo para organizar suas emoções e de motivos lógicos que provam que as coisas serão melhores. Dramas e tentativas de sair como vítima não dará certo, pois ele cobrará respeito e se afastará se sentir que a culpa está sendo jogada para cima dele.

Aquário

O aquariano é difícil de ser reconquistado, mas isso pode acontecer quando o outro abrir seu coração e mente para pedir uma segunda chance. Ele precisa sentir que a pessoa é realmente merecedora.

Peixes

O pisciano só é reconquistado quando sente que não será mais machucado. Se outro revelar suas emoções de forma sincera e expor o quanto também sofreu com uma separação, pode se sentir menos inseguro.