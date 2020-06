WhatsApp trabalha em nova função para usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma nova função para usuários dos sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma desenvolve o recurso ‘Limpar Tudo’, exceto as mensagens com estrela.

Como revelado, quando o usuário limpar as mensagens em um bate-papo, e nesse bate-papo houver mensagens marcadas com uma estrela, o app vai permitir excluir todas, exceto as marcadas com o ícone.

O recurso está atualmente em desenvolvimento e deve ser liberado em breve para todos os usuários. Confira:

⭐️ WhatsApp is testing a Clear except starred option!

Another tool for Storage Usage: keep your starred messages before clearing your messages!https://t.co/OowyxG7st1

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020