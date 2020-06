A técnica para deixar a carne assada com uma camada crocante

Emily Racette Parulski, editora sênior do Taste of Home, compartilhou algumas técnicas de cozinha que aprendeu na escola de culinária e uma delas é sobre como deixar a carne assada com uma camada crocante.

A editora explica que basta bater os ovos e passar no assado. “Pincele uma leve camada de lavagem de ovo (uma gema + 1 colher de sopa de creme de leite) sobre os produtos enquanto eles estão assando para dar a eles um tom marrom dourado brilhante”.

