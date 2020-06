Samsung apresenta edições especiais do Galaxy S20+ e Galaxy Buds+ com o fenômeno BTS

A Samsung, em colaboração com o grupo BTS, apresentou globalmente nesta segunda-feira (15) os novos ‘Galaxy S20+ 5G BTS Edition’, ‘Galaxy S20+ BTS Edition’ e ‘Galaxy Buds+ BTS Edition’.

Como revelado, o novo 'Galaxy S20+ BTS Edition' tem um design refinado, com vidro e acabamento em metal na cor roxa.

O estojo de carregamento do Galaxy Buds+ BTS Edition e Buds+, também disponível em roxo, carrega o logotipo da banda e a iconografia do coração roxo.

Reprodução

“Globalmente disponível em versões 5G e LTE, o Galaxy S20+ conta com temas inspirados no BTS pré-instalados e uma plataforma de comunidade de fãs, Weverse. A caixa do smartphone inclui adesivos decorativos que permitem que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos e cartões de fotos com imagens dos membros da banda”, detalhou.

Ainda de acordo com informações da fabricante sul-coreana, globalmente, o início das vendas será a partir do próximo dia 9 de julho.

Os interessados em adquirir os modelos podem, já a partir desta segunda-feira (15/06), realizar o pré-registro para receber em primeira mão as informações referentes ao lançamento oficial dos produtos no Brasil.

Com informações da Samsung

