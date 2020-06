Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 19 de junho

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de decisões complicadas; você terá que enfrentá-las para mudar seu destino em direção a algo mais positivo. A força espiritual estará sempre do seu lado para superar qualquer dificuldade que surgir no seu caminho.

No amor, você continuará estável com seu parceiro. Amores do passado podem voltar a procurá-lo, mas chegou a hora de fechar esse ciclo e olhar para o presente. Pode ser difícil, mas é hora de amadurecer.

Seus números são 05 e 31 e o branco atrairá abundância. Cuide melhor da saúde e fique atento a qualquer problema. Você recebe um bônus ou pagamento. Uma decisão sobre uma venda ou compra é feita.

Touro

Você terá sorte em todos os aspectos. A dica é se destacar e avançar passo a passo, aproveitando oportunidades no emprego e carreira.

Hora de formalizar relacionamentos e deixar de lado vários romances ao mesmo tempo. Seu temperamento sexual intenso e que gosta de acumular conquistas ficará de lado para dar espaço para um compromisso mais firme.

Você terá sorte com os números 07 e 21 e o vermelho atrairá boas energias para prosperar. Cuidado com as quedas ou acidentes na rua. No momento, tenha responsabilidade com o dinheiro e não faça dividas.

Gêmeos

Você continua com sorte financeira, mas deve ter paciência, porque a recompensa virá a partir do esforço. Tome cuidado com energias de inveja, pois seu carisma atrai a atenção também de pessoas ruins.

A prata ajudará cortar todas as energias negativas. Boa hora para começar um negócio ou trabalho que você vem planejando. Você faz compras e muda sua aparência. Você terá uma surpresa.

Não negligencie seu relacionamento e lembre-se de que seu signo é muito afetuoso, mas pode colocar o parceiro em segundo plano. Sua sorte virá com os números 01 e 15 e o amarelo traz proteção.

Câncer

Você deve dar prioridade aos seus planos e não se deixar levar por nenhum comentário negativo que os outros façam sobre você. Evite ser impulsivo; pense duas vezes antes de agir.

Grandes realizações pessoais e profissionais podem chegar. Tudo o que fizer será bem e os maus momentos ficarão para trás, mas você deve ter força e persistência, especialmente no trabalho. Você dinheiro extra. Você não deve deixar uma oportunidade no amor passar; momento de atrair relacionamentos para a sua vida. Você terá sorte com os números 08 e 77 e o azul atrairá boas notícias na vida financeira.

Leão

Esta é a sua oportunidade de se reinventar de todas as formas, especialmente na vida pessoal; não tema desafios, pois você sairá vitorioso em tudo o que enfrentar.

No amor, não volte com quem o fez mal e se abra para novos romances, especialmente do signo de Sagitário ou Aquário.

Um problema legal será resolvido a seu favor. É hora de estudar e pensar no que ajudará em seu futuro. Tenha atenção com sua família, pois eles precisam de você.

Você terá sorte com os números 05 e 62 e o branco atrai ainda mais abundância. Durma melhor, seu corpo precisa se recuperar e ter mais saúde.

Virgem

Você terá sorte no jogo e pode receber dinheiro que o devem. É hora de cuidar da sua vida com responsabilidade.

No amor, os seus signos mais compatíveis são Áries, Câncer e Capricórnio. Uma mudança positiva chegará para o trabalho ou carreira; aproveita essa boa energia para iniciar um negócio ou buscar ser reconhecido.

Você terá a ajuda divina e proteção. Seus números da sorte são 12 e 30 e o vermelho atrai tudo de mais positivo.

Não dê ouvidos a comentários sobre a sua vida ou opiniões que o ferem. Lembre-se de que seu signo atrai inveja, mas apenas deixa entrá-la em sua vida quando se sente pessimista e com maus pensamentos. Fortaleça-se!

Libra

Sua força aumenta e você irá tomar a decisão certa no trabalho; tente não discutir seus planos para que suas ideias não sejam roubadas e prefira manter a discrição.

Tenha mais atenção com a saúde, especialmente com problemas renais ou hormonais. Você faz pagamentos e melhora sua economia.

Um amor do passado ainda o deseja e pode procurá-lo. Você faz mudanças em sua casa. Um animal de estimação pode trazer sentimentos encantadores.

Sua família o procura e faz um convite. Você está em um momento de transformação e deve deixar a negatividade para trás. Sua sorte chega com os números 30 e 99 e o amarelo atrairá boas energias.

Escorpião

Chegou a hora de ser recompensado pelos esforços e sacrifícios. Você inicia um negócio ou projeto que deseja muito. É hora de fazer mudanças positivas, especialmente no trabalho e carreira.

Você faz pagamentos ou retoma os estudos, podendo iniciar uma especialização. Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Áries ou Câncer que será muito compatível. Seu cor é o roxo e seus números 05 e 44.

Evite tomar atitudes drásticas nos relacionamentos. Lembre-se de que seu parceiro também tem sentimentos e você pode machuca-lo com palavras e ações; portanto, seja mais empático e cauteloso.

Sagitário

Você deve confiar em sua inteligência e astúcia ao tomar decisões para ter sucesso. Seu signo é carismático e deve usar isso ao seu favor para triunfar. Apenas tente não confiar muito em si mesmo e batalhe; nem tudo está ganho.

Seja generoso para que as energias da abundância retornem à sua vida. Tenha atenção com problemas nas costas ou nos rins, evitando ao máximo medicamentos para perder peso. Cuida da sua saúde com responsabilidade.

Os casais conseguem melhorar o relacionamento com a comunicação e evitando discussões rasas. Você pode resolver um problema financeiro e adquirir um bem.

Capricórnio

Momento de dificuldades no trabalho ou nos estudos. Fique calmo e tenha cuidado com tudo o que comentar sobre os outros. Você crescerá economicamente, mas deve garantir o bom trabalho e ficar atento.

Seus números da sorte são 43 e 60; adicione sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Os casais pensam em dar um passo para formalizar o relacionamento. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Áries ou Virgem chegará.

É hora curar seu coração, reconhecer que estava errado e pedir perdão àquela pessoa que merece.

Aquário

Você está no momento ideal para ser valorizado por seu trabalho e receber o que merece. Procure oportunidades ainda mais positivas para a sua carreira. Você está passando por um estágio de abundância e crescimento profissional.

Um amor muito sincero chegará e pode ser do signo de Áries ou Escorpião; portanto, tente abrir seu coração para novos amores.

Aqueles que estão em um relacionamento terão algumas dificuldades devido ao ciúme e devem não exagerar nas situações. Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte são 02 e 13. Sua melhor cor é o azul.

Você procura alguém para pedir ajuda. Evite discussões no trabalho e lembre-se de que você é inteligente, mas isso não significa que está sempre certo.

Peixes

Você não deve desistir e sim fazer todo o seu esforço para alcançar os objetivos. Você passará por problemas familiares que podem tirar a estabilidade emocional; se concentre em permanecer equilibrado e cuide da sua saúde mental.

Você toma decisões no trabalho e pode crescer economicamente. Você pensa em um amor do passado; tente falar com ele e fique em paz para não carregar mais energias negativas.

Cuide do seu dinheiro e tente guardar. Seu temperamento impulsivo atingirá o limite; você precisa controlá-lo para que mais tarde não tenha grandes problemas. Seus números da sorte são 00 e 13 e o amarelo e laranja atraem as melhores energias.