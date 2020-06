Cada signo do zodíaco possui as flores que o representam. Confira quais são as suas:

Áries: Cravo e tulipa.

Touro: Rosa e jacinto.

Gêmeos: Margarida e Miosótis.

Câncer: Jasmim e lírio.

Leão: Girassol e Mimosa.

Virgem: Girassol e lírio.

Libra: Narciso e Rosa.

Escorpião: Gardênia e orquídea.

Sagitário: Iris e margarida.

Capricórnio: Violeta e Gardênia.

Aquário: Azaleia e hortênsia.

Peixes: Lilás e Camélia.