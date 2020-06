Diário da quarentena: ilustradora desenha sua rotina com quatro filhos

A quarentena pela pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças para as rotinas das famílias – principalmente para aquelas com crianças, já que os pais precisaram cuidar tanto de sua própria adaptação ao novo cotidiano quanto da adaptação dos pequenos. Para registrar o “novo normal”, a escritora e ilustradora de livros infantis Thais Vanderheyden, da Bélgica, teve uma ideia: fazer um diário da quarentena, registrando em desenhos a sua rotina com os seus filhos.

Thais tem quatro filhos: Bob, Morris e as gêmeas Pepa e Colette. Todos eles aparecem nos desenhos de forma divertida. O diário da quarentena tem desenhos que mostram inúmeras situações inusitadas, desde a hora que a mãe vai ao banheiro e as crianças vão atrás, até a hora da faxina, em que as crianças sujam tudo. Uma ilustração que chamou bastante atenção mostra um momento em que a mãe estava sem roupa e a filha pediu para ela falar um “oi” para a professora, que estava em videochamada.

Com esse diário da quarentena, Thais visa mostrar a outras mães que elas não estão sozinhas. “Eu acho que muitas irão reconhecer cenas de suas próprias vidas com crianças pequenas e mais velhas”, diz a autora, em texto publicado na internet. Os desenhos foram postados no Instagram da Thaís e fizeram muito sucesso. Tanto que acabaram virando um livro. Eles foram reunidos na obra “Diário de uma mãe em quarentena”, que foi lançado no início deste mês na Bélgica, em holandês. Veja algumas das ilustrações abaixo:

Veja mais ilustrações do diário da quarentena da Thais.

