De forma inédita, usuários do WhatsApp no Brasil já podem enviar e receber dinheiro direto pelo app; confira como utilizar a novidade

Para enviar e receber dinheiro de amigos e familiares por meio do aplicativo WhatsApp, o usuário precisa configurar o Facebook Pay e verificar um cartão emitido por um dos bancos participantes.

No Brasil, o recurso de pagamentos no app de mensagens pode ser utilizado com cartões de débito, de crédito ou cartões múltiplos (crédito e débito) emitidos pelos seguintes bancos e bandeiras participantes:

Banco do Brasil (Visa)

Nubank (Mastercard)

Sicredi (Mastercard e Visa)

Woop, a conta digital da Sicredi (Visa)

Como revelado pelo app, cartões de crédito podem ser utilizados somente para enviar pagamentos para empresas que usam o WhatsApp Business com o Facebook Pay configurado para receber pagamentos por vendas. Para adicionar uma forma de pagamento, siga os passos abaixo:

Abra a conversa com o contato para o qual você deseja enviar o dinheiro e, em seguida, toque em Anexar > Pagamento.

Toque em CONTINUAR na tela do Facebook Pay.

Toque em CONTINUAR para aceitar os Termos do Pagamentos no WhatsApp e a Política de

Privacidade do WhatsApp, os Termos de Pagamentos e a Política de Privacidade do Facebook, e os Termos da Cielo.

Crie um PIN de 6 dígitos para o Facebook Pay.

Insira seu PIN do Facebook Pay novamente para confirmá-lo e toque em AVANÇAR.

Para usar sua impressão digital ao invés de inserir seu PIN manualmente, toque em USAR IMPRESSÃO

DIGITAL. Caso contrário, toque em Pular para inserir seu PIN manualmente.

Insira seu nome, sobrenome e CPF e toque em Avançar.

Adicione os dados do seu cartão, incluindo o número do seu cartão de débito, a data de validade e o código CVV.

Toque em SALVAR.

Após adicionar os dados do seu cartão, você pode verificá-lo.

O usuário também pode configurar o Facebook Pay no WhatsApp. Para isso, deve tocar em Mais opções > Configurações > Pagamentos > Facebook Pay > CONTINUAR. Será possível adicionar cartões de crédito.

Como informado pelo blog da plataforma, não é possível usar o recurso de pagamentos na versão Web e WhatsApp para computador.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat 💸💸💸 pic.twitter.com/BwrcCq9CJW — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) June 15, 2020

Sobre os limites e taxas de transações

“Não há limite de transações para receber pagamentos por vendas de produtos ou serviços no app WhatsApp Business. Os pagamentos de clientes feitos com cartões de crédito, débito ou cartões múltiplos recebidos no WhatsApp Business estão sujeitos a uma taxa fixa de 3,99% (sujeita a mudanças) por transação. Essa taxa é cobrada em todos os pagamentos de clientes”, detalhou.

Ainda segundo o texto, há limites para o envio e recebimento de dinheiro no WhatsApp. O usuário pode enviar até R$ 1.000,00 (mil reais) por transação e receber até 20 (vinte) transações por dia, ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês.

