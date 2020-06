Como conquistar e manter o signo de Escorpião apaixonado

Intensos emocionalmente e com um magnetismo que não passa despercebido, Escorpião é um signo do elemento Água, de natureza feminina e marcado por ser um dos mais desconfiados do zodíaco.

Confira como conquistar e manter um escorpiano apaixonado:

Seja honesto e sincero, mas não entregue tudo.

Por ser desconfiado e detectar mentiras rapidamente, o escorpiano prefere estar ao lado de quem é honesto e sincero. Ele gosta de lidar com as pessoas reais e que se baseiam na verdade para construir suas relações; dessa forma, ele consegue confiar mais facilmente.

Apesar de apreciarem a franqueza, pessoas que guardam certo mistério também mantém seu interesse. Ele ama descobrir e a ter curiosidade sobre as camadas mais profundas do outro, podendo ficar empolgado com as surpresas que são reveladas com o tempo. Deixá-los intrigados positivamente pode ser uma forma de chamar a atenção.

Eles valorizam a química

Este signo intenso e apaixonado valoriza a atração física e a química que pode rolar entre o casal. Por isso, ele procura pessoas que estejam abertas a experimentar conexões íntimas e sensuais que podem ser profundas, sem medo do seguir padrões impostos.

Ele pode desistir se sentir que está em segundo plano

O escorpiano pode ser possessivo e ciumento, o que o faz não admitir ser deixado de lado. Como não é passivo, certamente irá preferir se afastar para não se sentir diminuído. Por mais que adore jogos de sedução e pessoas que apimentam o relacionamento, ele não entrará em disputas por atenção que feriam seu ego.

Desafie

Este signo gosta de se sentir desafiado intelectualmente e impressionado. Por isso, ele se manterá muito interessado quando alguém tem confiança em si mesmo e faz acontecer o almeja. No entanto, é preciso ter cuidado para não cruzar a linha da impaciência ou batalhas desnecessárias por razão.