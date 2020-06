Cabelo castanho: as cores e os efeitos que vão bombar na nova temporada

Se você já pensou em mudar o seu visual, este é o melhor momento, pois estamos prestes a mudar de estação. Aqui estão as cores e os efeitos para cabelo castanho claro que vão dominar a temporada.

Efeitos para cabelo castanho

Degradê mogno

O efeito degradado continuará reinando no mundo da beleza, mas com técnicas que se aproximam de uma aparência natural sem linhas visíveis e que não requerem manutenção constante.

A tendência durante esta temporada serão os tons de mogno avermelhado que complementam perfeitamente o cabelo escuro natural e o melhor é que ele não precisa ser retocado com tanta frequência.

Chunky highlights

Essa tendência retorna mais fortemente durante 2020, porém ao contrário do início dos anos 2000, as luzes contrastantes no cabelo estarão concentradas na frente para fazer uma espécie de contorno e ficarão mais borradas no resto do cabelo.

Vermelho cobre

Para peles quentes, essa tonalidade é o complemento ideal, seja em um corante completo ou acompanhada de efeitos de iluminação que adicionam mais movimento e dimensão ao cabelo.

Esta cor é caracterizada por fornecer tons avermelhados enferrujados que fazem os cabelos encaracolados ou ondulados brilharem com os reflexos do sol.

Recomenda-se escolher luzes em seções do cabelo em uma base escura, desta forma o reflexo do sol é imitado ao adicionar um toque de cor que destaca os tons da pele morena.

Luzes caramelo

Para manter uma imagem natural, crie luzes em seu cabelo cor de caramelo. Esse efeito cria dimensão e clareia o cabelo de forma sutil.

Essa técnica é ideal para quem prefere mudanças graduais, além disso é muito fácil mudar a cor para mais escura dependendo da estação. A melhor coisa é que você pode usá-lo em cabelos longos ou curtos.

Mechas loiras acinzentadas

Nesta temporada nos despedimos das loiras douradas para dar lugar aos loiros acinzentados. O contraste entre cabelos escuros e mechas loiras cinzas criam um efeito esfumado com tons de inverno.

O efeito contorno será um dos mais solicitados nesta temporada. Ele é criado iluminando as mechas mais próximas do rosto para refletir a luz solar no rosto.

O resto do cabelo clareia nas extremidades para criar um efeito gradiente. Você pode completar sua cor com um corte assimétrico, um pouco mais curto na parte de trás.

Reflexos sutis

Uma maneira de manter a aparência natural do cabelo e dar-lhe brilho é criando destaques mais leves que imitam o reflexo do sol.

Tons de caramelo trazem calor e movimento para cabelos escuros e podem ser usados em efeitos sutis, como babylights e em gradientes de cor, como uma balaiagem.

