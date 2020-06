Conheça 11 brincadeiras que fazem sucesso com as crianças

Entre as brincadeiras que fazem sucesso com as crianças, as atividades com massinhas são as mais procuradas. É o que apontou pesquisa feita pelo Leiturinha, com base nas buscas realizados no blog do clube de leitura. A procura por essa atividade cresceu 1000%, desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor. Abaixo, veja quais são as outras ideias divertidas no ranking das atividades e brincadeiras mais procuradas pelas famílias. A lista pode ser uma boa inspiração para divertir as crianças na sua casa.

Leia também: Um guia para brincadeiras em família

As brincadeiras que fazem sucesso com a criançada

1. Brincadeira com massinha

2. Brincadeira com tinta caseira

3. Teatro de fantoche

4. Slime

5. Criar histórias ilustradas com os pequenos

6. Corrida das minhoquinhas

7. Stop!

8. Cabana

9. Telefone sem fio

10. Caça ao tesouro sensorial

11. Pintura com água

Leia também: Brincadeira do dia: tirar leite ao pé da vaca… de papelão!

Além de brincadeiras, assistir a filmes com os filhos em casa também é um ótimo entretenimento em tempo de quarentena. Os filmes abaixo foram indicados pelo clube de leitura, que teve aumento de 311% nas buscas. São histórias divertidas que podem ser vistas por toda a família e prometem muitas risadas. Aproveitem!

5 filmes divertidos para ver em família

1. Como treinar o seu dragão

2. Up: Altas aventuras

3. Toy Story

4. A Fantástica Fábrica de Chocolate

5. Shrek

Clique aqui para assistir ao trailer dos 5 filmes acima.

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!