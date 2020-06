Battle Royale: Confira tabela atualizada com os pontos da 5ª semana da C.O.P.A. Free Fire

A 5ª semana da C.O.P.A Free Fire terminou no último domingo (14). A competição battle royale reúne os 18 melhores times do país.

Como revelado pela Garena, o campeonato online terá uma premiação total no valor de R$ 60 mil.

Destronando a Vivo Keyd, a B4 tomou a primeira colocação e disparou na tabela com 859 pontos, 52 a menos que a LOUD, que por sua vez, assumiu a vice-liderança após mais uma série de quedas em destaque.

Reprodução

Cruzeiro e Team Rush voltaram a fechar a semana nas últimas colocações, enquanto Fear, paiN Gaming, Black Dragons, Team Liquid e GOD cresceram e seguem em alta no torneio.

As partidas acontecem sempre na sexta, sábado e domingo, a partir das 18h. com transmissão ao vivo no canal do YouTube e na BOOYAH!.

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: