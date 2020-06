Alongamento de cílios: é verdade que ele pode causar piolhos? Especialista revela mitos e verdades

Eles estão com tudo, mas ainda há muitas dúvidas sobre alongamento de cílios. Por isso, Lena Meluk , especialista que forma milhares de profissionais ao ano e tem mais de 10 anos de experiência, decidiu compartilhar alguns mitos e verdades sobre o assunto.

É verdade que eles não podem ser lavados?

"É totalmente falso. Você deve lavar o rosto como normalmente fazia. Como antes de ter alongamento dos cílios, sua pele acumula seus óleos naturais, a terra fica presa nos cílios, nas células mortas da pele, tudo. É importante remover tudo isso para evitar problemas ", revela Meluk

"Se você não lavar os olhos por duas a três semanas, terá uma piscina inteira de bactérias vivendo em seus cílios".

É verdade que eles podem causar piolhos?

"Você pode definitivamente ter problemas dermatológicos como piolhos, mas é importante saber que isso não tem nada a ver com alongamento, mas com a higiene do cliente", diz Meluk.

“Muitas pessoas me disseram que alguns profissionais pediram para não molharem o rosto por 48 horas após a aplicação. Isso é falso e é ruim. É como se uma manicure pedisse para você não lavar as mãos até 48 horas após a aplicação das unhas ", exemplifica.

Preciso descansar do alongamento em algum momento?

"Se você também usa alongamento há muito tempo e não as deixa cair naturalmente, mas, por exemplo, você as arranca e elas não estão em boas condições, faça uma pausa por alguns meses para se regenerar", diz Meluk. Se não for esse o caso e seus cílios forem bem cuidados, não há necessidade de descansar.

Eles realmente machucam os cílios naturais?

"Realmente depende, com a aplicação correta, que um único alongamento dos cílios seja colado a um único cílio, o que acontecerá é que o cílio seguirá seu curso natural da vida e cairá, juntamente com o alongamento", explica Meluk.

Ela explica que, se o profissional colou uma única extensão em vários cílios, o óbvio será que, quando um deles cai, a extensão puxa o resto, puxando 3 ou 4 cílios ao mesmo tempo.

"Tudo tem a ver com a aplicação e sua qualidade", acrescenta Lena. Alguém pode usar extensões de cílios? "Claro, com certeza", ele diz rapidamente. "Sempre quando seus cílios naturais e sua pele estiverem saudáveis".

Ela acrescenta que eles só não devem ser aplicados apenas em pessoas com olhos secos e com cortes excessivos ou infecções oculares. Mesmo se você tem cílios pequenos e finos, o profissional deve colocar o tamanho adequado.

